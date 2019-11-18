Bolt запускает прокат электросамокатов

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Сервис по заказу такси Bolt (ранее – Taxify) запускает в Украине услугу проката электросамокатов.
Об этом сообщил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.
Стоимость пользования электросамокатами будет обнародована после полноценного официального запуска проекта.
Максимальная скорость электросамокатов Segway NineBolt ES4 – 25 км/ч и запас хода 45 км.
Как воспользоваться. Необходимо найти самокат, разблокировать его с помощью QR-кода в приложении, доехать до места назначения и оставить в любом удобном и безопасном месте.
Кто может пользоваться услугой – только лица, достигшие 18 лет.
Что будет входить в стоимость – цена разблокировки и цена за минуту использования.
Bolt планирует установить цену за аренду самоката на весь день.
Места, где можно будет взять самокат – центр города, вблизи транспортных узлов и наиболее посещаемых мест.
Посмотреть ближайшие локации самокатов можно будет в том же приложении, что и для заказа авто.
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