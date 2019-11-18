Bolt запускает прокат электросамокатов

Сервис по заказу такси Bolt (ранее – Taxify) запускает в Украине услугу проката электросамокатов.

Об этом сообщил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Стоимость пользования электросамокатами будет обнародована после полноценного официального запуска проекта.

Максимальная скорость электросамокатов Segway NineBolt ES4 – 25 км/ч и запас хода 45 км.

Как воспользоваться. Необходимо найти самокат, разблокировать его с помощью QR-кода в приложении, доехать до места назначения и оставить в любом удобном и безопасном месте.

Кто может пользоваться услугой – только лица, достигшие 18 лет.

Что будет входить в стоимость – цена разблокировки и цена за минуту использования.

Bolt планирует установить цену за аренду самоката на весь день.

Места, где можно будет взять самокат – центр города, вблизи транспортных узлов и наиболее посещаемых мест.

Посмотреть ближайшие локации самокатов можно будет в том же приложении, что и для заказа авто.

Справка Finance.ua:

Bolt – ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году.

Впервые Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В начале марта 2019 года Тaxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.