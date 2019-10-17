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Bolt запустил в Украине услугу курьерской доставки

Bolt запустил в Украине услугу курьерской доставки

Сервис Bolt запускает в Украине новую услугу доставки Bolt Delivery. В скором времени услуга будет доступна во всех городах Украины, где работает компания.

Об этом компания сообщает на своей страничке в Facebook.

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Водителя Bolt можно будет вызвать в качестве курьера для доставки по городу небольших пакетов и груза, который помещается в багажном отделении автомобиля.

Когда сервис начнет работу:

  • до конца ноября 2019 года услуга Bolt Delivery будет работать в тестовом режиме в Киеве,
  • в начале зимы сервис доставки появится во всех городах Украины, где работает компания.

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Как воспользоваться услугой:

  • выбрать в приложении категорию “Delivery”,
  • дождаться водителя и передать ему пакет и контактный номер телефона получателя,
  • размеры груза не должны превышать 65х55х40 см,
  • водитель перевозит груз и ожидает получателя в пункте назначения,
  • если получатель груза не является для того, чтобы забрать пакет, груз отвозят в один из специальных пунктов хранения, откуда отправитель или получатель может его забрать.

Перевозке не подлежат: денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические и взрывчатые вещества и другие предметы, перевозка которых запрещена действующим законодательством. Каждая посылка, которую будут перевозить водители Bolt, будет застрахована.

Справка Finance.ua:

  • Компанию Bolt в 2013 году основал Маркус Виллиг вместе с братом Мартином.
  • Компания имеет уже 25 млн пользователей в 30 странах мира.
По материалам Finance.UA
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