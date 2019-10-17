Bolt запустил в Украине услугу курьерской доставки

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Сервис Bolt запускает в Украине новую услугу доставки Bolt Delivery. В скором времени услуга будет доступна во всех городах Украины, где работает компания.
Об этом компания сообщает на своей страничке в Facebook.
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Водителя Bolt можно будет вызвать в качестве курьера для доставки по городу небольших пакетов и груза, который помещается в багажном отделении автомобиля.
Когда сервис начнет работу:
Как воспользоваться услугой:
Перевозке не подлежат: денежные средства, ценные бумаги, оружие, наркотические и взрывчатые вещества и другие предметы, перевозка которых запрещена действующим законодательством. Каждая посылка, которую будут перевозить водители Bolt, будет застрахована.
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