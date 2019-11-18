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Кабмин внес изменения в перечень стратегических предприятий

Кабмин внес изменения в перечень стратегических предприятий

Кабинет Министров на заседании 20 ноября внес изменения в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным пресс-службы, в действующий перечень стратегического 321 предприятия, правительственным решением включены еще четыре объекта:

  • АО “Укрзализныця”, поскольку это предприятие входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом.
  • ГП Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я. Осады – отвечает критериям стратегических предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально-экономическое значение.
  • ПАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины” – соответствует критерию стратегического предприятия, поскольку количество работающих сотрудников превышает 5000 человек, а также является крупным налогоплательщиком.
  • ГСП Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами – отвечает трем критериям стратегических предприятий, в частности: отнесено к категории гражданской обороны, является предприятием, контроль за деятельностью которых со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции, и является исполнителем общегосударственных целевых научно-технических программ и государственных заказов.

Также этим постановлением правительство исключило из имеющегося перечня 39 объектов, из них: 4 объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев, 4 объекта, на базе которых образовано АО “Украинская железная дорога”, которые прекращены как юридические лица, и 31 объект Госкомтелерадио, реорганизованные путем присоединения к ПАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины”.

В Минэкономики отметили, что на сегодня законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

По материалам Finance.UA
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