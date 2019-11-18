Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспорте

Некоторым гражданам, согласно нормативно-правовым актам Украины, предоставляется право бесплатного проезда в общественном наземном транспорте.

Об этом сообщает “Укрпастранс”.

Так, в 2019 году право на льготы имеют следующие категории населения:

Ветераны войны. Участники боевых действий и лица, приравненные к ним (в т. ч. АТО), лица с инвалидностью вследствие войны и лица, приравненные к ним, лицо, сопровождающее лицо с инвалидностью вследствие войны I группы.

Чернобыльцы. Граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, дети, которым установлена инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой.

Лица с инвалидностью. Лица с инвалидностью I, II, III группы, лица с инвалидностью по зрению I-II групп, ребенок с инвалидностью, лицо, сопровождающее лицо с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью.

Другие категории граждан Пенсионеры по возрасту, военнослужащие, ставшие лицами с инвалидинстю вследствие боевых действий, участники боевых действий, ветераны военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветераны налоговой милиции, ветераны Государственной пожарной охраны и др., дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети до 6 лет (без занятия отдельного места для сидения), дети из многодетных семей, пострадавшие участники Революции Достоинства.

Справка Finance.ua:

Штраф за безбилетный проезд в поезде (дальнего, пригородного сообщения), автобусе междугородного сообщения – 10-кратный размер стоимости проезда.