Uber запустит функцию аудиозаписи поездок

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Американская компания по заказу такси и доставке еды Uber запустит функцию аудиозаписи во время поездок. Таким образом, служба предпринимает новые меры для повышения безопасности пассажиров в США.
Об этом пишет The Washington Post.
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Первыми новую функцию протестируют в городах Латинской Америки в декабре 2019 года, а потом ее начнут вводить и на территории США.
В Uber подтвердили информацию СМИ о том, что действительно пассажиры смогут активировать аудиозапись во время конкретной поездки или всех поездок.
Пользователи услуг Uber на тех рынках, где будет доступна опция, вероятно, получат уведомление о том, что во время поездки можно включить аудиозапись. Возможность прослушивать записи водителям и пассажирам не будет доступна.
“Когда поездка будет завершена, пользователи смогут ответить, все ли было в порядке, и сообщить об инциденте с безопасностью, а также отправить аудиозапись в службу поддержки клиентов Uber”, – говорится в электронном письме, написанном одним из топ-менеджеров Uber.
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