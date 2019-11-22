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Uber запустит функцию аудиозаписи поездок

Uber запустит функцию аудиозаписи поездок

Американская компания по заказу такси и доставке еды Uber запустит функцию аудиозаписи во время поездок. Таким образом, служба предпринимает новые меры для повышения безопасности пассажиров в США.

Об этом пишет The Washington Post.

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Первыми новую функцию протестируют в городах Латинской Америки в декабре 2019 года, а потом ее начнут вводить и на территории США.

В Uber подтвердили информацию СМИ о том, что действительно пассажиры смогут активировать аудиозапись во время конкретной поездки или всех поездок.

Пользователи услуг Uber на тех рынках, где будет доступна опция, вероятно, получат уведомление о том, что во время поездки можно включить аудиозапись. Возможность прослушивать записи водителям и пассажирам не будет доступна.

“Когда поездка будет завершена, пользователи смогут ответить, все ли было в порядке, и сообщить об инциденте с безопасностью, а также отправить аудиозапись в службу поддержки клиентов Uber”, – говорится в электронном письме, написанном одним из топ-менеджеров Uber.

По материалам УБР
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