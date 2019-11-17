НКРЭКУ согласовала повышение тарифов на электроэнергию

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
НКРЭКУ утвердила для дальнейшего обсуждения проекты тарифов НЭК “Укрэнерго” на 2020 год на услуги по передаче и диспетчерскому управлению электроэнергией.
Об этом сообщила пресс-служба “Укрэнерго”.
Что изменится:
Читайте также: Тариф на электроэнергию для населения нужно повышать, – эксперт
Как было раньше. Тариф на передачу, согласно данным, повысится на 13,02% (по сравнению с действующим 116,54 грн/МВт·ч), а на диспетчеризацию – на 23,63% (по сравнению с действующим 8,04 грн/МВт·ч).
Расчеты обоих тарифов учитывают прогноз роста объемов потребления (передачи) электрической энергии в 2020 году на 16,6%, что является основным условием для уменьшения размера этих тарифов.
Тарифы на электроэнергию для жителей жилых домов (в том числе домов, оборудованных кухонными электроплитами):
Тарифы на электроэнергию для жителей многоквартирных домов без централизованного теплоснабжения разнятся, в зависимости от периода.
В период с 1 мая по 30 сентября:
В период с 1 октября по 30 апреля:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - Разумков5 ч. назад - 956 18
Какой процент украинцев возвращает свои вещи из ломбардовВчера, 17:00 - 3032 6
68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость6 ч. назад - 1180 5
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 12910 5
Плановое отключение электроэнергии в городах Украины: украинцы запасаются источниками бесперебойного питанияТолько что - 1296 4
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 12910 5
Альфа-банк изменил валютные ставки в «Альфа Депозите»6 ч. назад - 2264 1
Украинцам предлагают новый механизм установления тарифов и новые договора - законопроектВчера, 21:00 - 1327 3
68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость6 ч. назад - 1180 5
Отцу ребенка предлагают предоставлять отпуск при его рождении - законопроект6 ч. назад - 976 3
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаПозавчера, 12:38 - 1539 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1808
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 882
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1295 3
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1230