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НКРЭКУ согласовала повышение тарифов на электроэнергию

НКРЭКУ согласовала повышение тарифов на электроэнергию

НКРЭКУ утвердила для дальнейшего обсуждения проекты тарифов НЭК “Укрэнерго” на 2020 год на услуги по передаче и диспетчерскому управлению электроэнергией.

Об этом сообщила пресс-служба “Укрэнерго”.

Что изменится:

  • тариф на передачу э/э предлагают установить на уровне 131,71 грн/МВт·ч;
  • тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению – 9,94 грн/МВт·ч.

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Как было раньше. Тариф на передачу, согласно данным, повысится на 13,02% (по сравнению с действующим 116,54 грн/МВт·ч), а на диспетчеризацию – на 23,63% (по сравнению с действующим 8,04 грн/МВт·ч).

Как сэкономить на коммуналке

Расчеты обоих тарифов учитывают прогноз роста объемов потребления (передачи) электрической энергии в 2020 году на 16,6%, что является основным условием для уменьшения размера этих тарифов.

Справка Finance.ua:

Тарифы на электроэнергию для жителей жилых домов (в том числе домов, оборудованных кухонными электроплитами):

  • до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч.

Тарифы на электроэнергию для жителей многоквартирных домов без централизованного теплоснабжения разнятся, в зависимости от периода.

В период с 1 мая по 30 сентября:

  • до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч.

В период с 1 октября по 30 апреля:

  • до 3000 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • свыше 3000 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч.
По материалам Finance.UA
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