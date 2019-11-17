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На приватизацию выставят более 300 предприятий

На приватизацию выставят более 300 предприятий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало передачу в Фонд госимущества 339 предприятий для последующей приватизации.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Премьер отметил, что государственных активов в управлении министров становится меньше и все больше предприятия переходят в управление менеджеров, которые должны подготовить их к продаже.

“Минэкономики сегодня инициировало передачу еще одного пакета предприятий на приватизацию. Фактически 339 предприятий из пятисот, определенных президентом как цели до конца года”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
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