Рейтинг криптовалютных бирж

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В рейтинге бирж аналитического сервиса CryptoCompare украинская криптобиржа Kuna заняла 47 место из 164.
Вместе с тем крупнейшая в мире по объемам торгов биржа криптовалют Binance в первую десятку не вошла.
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Площадка Binance была перемещена на 1-е место с 8-го из-за майского взлома, в результате которого хакеры похитили 7070 биткоинов. После атаки хакеров убытки пользователей были полностью покрыты средствами из фонда SAFU.
ТОП-10 в рейтинге торговых площадок выглядит следующим образом:
При составлении списка в аналитическом сервисе учитывали правовые аспекты, прозрачность предоставления данных, безопасность (категория «недавних взломов»), наличие негативных отзывов о платформе, эффективность мониторинга торговой активности и прочее. При этом рейтинг не включает метрики, связанные с объемами торгов из-за значительных масштабов манипуляций в этой сфере.
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