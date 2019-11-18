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Рейтинг криптовалютных бирж

Рейтинг криптовалютных бирж

В рейтинге бирж аналитического сервиса CryptoCompare украинская криптобиржа Kuna заняла 47 место из 164.

Вместе с тем крупнейшая в мире по объемам торгов биржа криптовалют Binance в первую десятку не вошла.

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Площадка Binance была перемещена на 1-е место с 8-го из-за майского взлома, в результате которого хакеры похитили 7070 биткоинов. После атаки хакеров убытки пользователей были полностью покрыты средствами из фонда SAFU.

ТОП-10 в рейтинге торговых площадок выглядит следующим образом:

  • Gemini;
  • itBit;
  • Coinbase;
  • Kraken;
  • Bitstamp;
  • Liquid;
  • OKEx;
  • Poloniex;
  • bitFlyer;
  • Bitfinex.

При составлении списка в аналитическом сервисе учитывали правовые аспекты, прозрачность предоставления данных, безопасность (категория «недавних взломов»), наличие негативных отзывов о платформе, эффективность мониторинга торговой активности и прочее. При этом рейтинг не включает метрики, связанные с объемами торгов из-за значительных масштабов манипуляций в этой сфере.

По материалам УБР
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