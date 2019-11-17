Lufthansa продает дешевые билеты в Европу

Lufthansa запустила акционные цены на билеты эконом-класса из Киева в города Европы.

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Рейсы выполняются как непосредственно Lufthansa, так и дочерними авиакомпаниями, например, Austrian Airlines.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Когда: минимальные цены доступны на рейсы, которые будут осуществляться с декабря 2019 по октябрь 2020.

Примеры рейсов из Киева по акционной цене (стоимость указана за билеты в обе стороны)

Линц – от $87;

Вена – от $97;

Франкфурт – от $104;

Барселона – от $123;

Краков – от $129;

Гамбург – от $132;

Берлин – от $135;

Ганновер – от $136;

Копенгаген – от $138;

Стокгольм – от $138;

Верона – от $139;

Рим – от $139;

Милан – от $141;

Болонья – от $141;

Венеция – от $141;

Мадрид – от $142;

Прага – от $149.

Тариф. Дешевле всего обойдутся билеты по тарифу Economy Light, в который включена перевозка только ручной клади. Пассажиру разрешено взять основной предмет, габариты которого не будут превышать 55х40х23 см, а вес – 8 кг. Размер дополнительной вещи должен быть не больше 40х30х10 см.