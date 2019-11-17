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Lufthansa продает дешевые билеты в Европу

Lufthansa продает дешевые билеты в Европу

Lufthansa запустила акционные цены на билеты эконом-класса из Киева в города Европы.

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Рейсы выполняются как непосредственно Lufthansa, так и дочерними авиакомпаниями, например, Austrian Airlines.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Когда: минимальные цены доступны на рейсы, которые будут осуществляться с декабря 2019 по октябрь 2020.

Примеры рейсов из Киева по акционной цене (стоимость указана за билеты в обе стороны)

  • Линц – от $87;
  • Вена – от $97;
  • Франкфурт – от $104;
  • Барселона – от $123;
  • Краков – от $129;
  • Гамбург – от $132;
  • Берлин – от $135;
  • Ганновер – от $136;
  • Копенгаген – от $138;
  • Стокгольм – от $138;
  • Верона – от $139;
  • Рим – от $139;
  • Милан – от $141;
  • Болонья – от $141;
  • Венеция – от $141;
  • Мадрид – от $142;
  • Прага – от $149.

Тариф. Дешевле всего обойдутся билеты по тарифу Economy Light, в который включена перевозка только ручной клади. Пассажиру разрешено взять основной предмет, габариты которого не будут превышать 55х40х23 см, а вес – 8 кг. Размер дополнительной вещи должен быть не больше 40х30х10 см.

По материалам Finance.UA
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