Lufthansa продает дешевые билеты в Европу

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Lufthansa запустила акционные цены на билеты эконом-класса из Киева в города Европы.
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Рейсы выполняются как непосредственно Lufthansa, так и дочерними авиакомпаниями, например, Austrian Airlines.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Когда: минимальные цены доступны на рейсы, которые будут осуществляться с декабря 2019 по октябрь 2020.
Примеры рейсов из Киева по акционной цене (стоимость указана за билеты в обе стороны)
Тариф. Дешевле всего обойдутся билеты по тарифу Economy Light, в который включена перевозка только ручной клади. Пассажиру разрешено взять основной предмет, габариты которого не будут превышать 55х40х23 см, а вес – 8 кг. Размер дополнительной вещи должен быть не больше 40х30х10 см.
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