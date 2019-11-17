Audi представил новый электрокроссовер (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Немецкий автопроизводитель Audi представил электрический кроссовер e-tron Sportback на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщает портал Motor.
“На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера Audi e-tron Sportback – купеобразного электрического кроссовера”, – говорится в сообщении.
Как сообщает портал, в движение базовый e-tron Sportback приводит установка, состоящая из двух электромоторов суммарной мощностью 313 лошадиных сил.
Фото: Audi
Они питаются от аккумулятора емкостью 71 киловатт-час.
Электрокар разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды, а ограничитель максимальной скорости срабатывает на отметке 190 километров в час.
Е-tron Sportback сможет проехать без подзарядки до 347 километров.
Фото: Audi
В то же время более мощная версия электрокроссовера – e-tron Sportback 55 quattro, сможет проехать без подзарядки до 446 километров.
Отмечается, что в Европе e-tron Sportback можно будет купить за 71,35 тысячи евро, а сам старт продаж намечен на весну 2020 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - Разумков10 ч. назад - 1283 20
68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость11 ч. назад - 1496 7
Кличко разрешил помощнику Микитася поднять цену на ремонт Шулявского моста8 ч. назад - 537 6
Плановое отключение электроэнергии в городах Украины: украинцы запасаются источниками бесперебойного питания4 мин. назад - 2736 6
Приостановлена выплата больничных и декретных5 ч. назад - 3156 3
Приостановлена выплата больничных и декретных5 ч. назад - 3156 3
Альфа-банк изменил валютные ставки в «Альфа Депозите»11 ч. назад - 2665 1
68% столичных водителей за сутки превысили разрешенную скорость11 ч. назад - 1496 7
Сколько украинцы планируют потратить в Чёрную пятницу (инфографика)7 ч. назад - 1427
Зарплата народных депутатов должна быть больше нынешних 35-40 тысяч гривен - Разумков10 ч. назад - 1283 20
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаПозавчера, 12:38 - 1605 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1858
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 908
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1312 3
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1248