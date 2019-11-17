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Audi представил новый электрокроссовер (фото)

Audi представил новый электрокроссовер (фото)

Немецкий автопроизводитель Audi представил электрический кроссовер e-tron Sportback на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает портал Motor.

“На автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера Audi e-tron Sportback – купеобразного электрического кроссовера”, – говорится в сообщении.

Как сообщает портал, в движение базовый e-tron Sportback приводит установка, состоящая из двух электромоторов суммарной мощностью 313 лошадиных сил.


Фото: Audi

Они питаются от аккумулятора емкостью 71 киловатт-час.

Электрокар разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,8 секунды, а ограничитель максимальной скорости срабатывает на отметке 190 километров в час.

Е-tron Sportback сможет проехать без подзарядки до 347 километров.


Фото: Audi

В то же время более мощная версия электрокроссовера – e-tron Sportback 55 quattro, сможет проехать без подзарядки до 446 километров.

Отмечается, что в Европе e-tron Sportback можно будет купить за 71,35 тысячи евро, а сам старт продаж намечен на весну 2020 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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