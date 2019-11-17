0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Facebook обнаружил новую уязвимость WhatsApp

Facebook обнаружил новую уязвимость WhatsApp

Компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, обнаружила опасную уязвимость мессенджера, которая может привести к взлому телефона хакерами через вредоносный видеофайл.

Об этом сообщает Firstpost.

“Переполнение буфера в стеке может быть вызвано в WhatsApp путем отправки специально созданного файла MP4 пользователю WhatsApp”, – говорится в заявлении компании.

Как отмечается, хакеры могут воспользоваться этой уязвимостью, отправив специальный видеофайл, что приводит к выполнению вредоносного кода. Процесс не требует аутентификации и выполняется при загрузке вредоносного файла в систему смартфона.

Такая проблема была обнаружена в версиях приложений WhatsApp и WhatsApp для бизнеса для iOS, Android и Windows Phone.

“WhatsApp постоянно работает над повышением безопасности нашего сервиса. Мы публикуем отчеты о потенциальных проблемах, которые мы исправили, в соответствии с лучшими отраслевыми практиками. В этом случае нет причин считать, что пользователи пострадали”, – говорится в заявлении компании.

Эксперты посоветовали пользователям обновить свое приложение до последней версии.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.