Facebook обнаружил новую уязвимость WhatsApp

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, обнаружила опасную уязвимость мессенджера, которая может привести к взлому телефона хакерами через вредоносный видеофайл.
Об этом сообщает Firstpost.
“Переполнение буфера в стеке может быть вызвано в WhatsApp путем отправки специально созданного файла MP4 пользователю WhatsApp”, – говорится в заявлении компании.
Как отмечается, хакеры могут воспользоваться этой уязвимостью, отправив специальный видеофайл, что приводит к выполнению вредоносного кода. Процесс не требует аутентификации и выполняется при загрузке вредоносного файла в систему смартфона.
Такая проблема была обнаружена в версиях приложений WhatsApp и WhatsApp для бизнеса для iOS, Android и Windows Phone.
“WhatsApp постоянно работает над повышением безопасности нашего сервиса. Мы публикуем отчеты о потенциальных проблемах, которые мы исправили, в соответствии с лучшими отраслевыми практиками. В этом случае нет причин считать, что пользователи пострадали”, – говорится в заявлении компании.
Эксперты посоветовали пользователям обновить свое приложение до последней версии.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Герус заявил, что Украина сэкономит на импорте э/э из РФ 2 млрд грн ежемесячноВчера, 11:32 - 1550 19
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПамВчера, 09:04 - 2293 10
Водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспортаВчера, 09:12 - 1848 5
Маркарова объяснила, у каких ФЛП могут быть проблемыВчера, 07:13 - 2817 4
В Китае сделали копию Range Rover, в 10 раз дешевле оригинала (фото)Вчера, 03:13 - 1664 3
Что готовят владельцам еврономеровВчера, 08:05 - 8798 2
Маркарова объяснила, у каких ФЛП могут быть проблемыВчера, 07:13 - 2817 4
В Украине будут автоматически останавливать выплаты пенсийВчера, 20:01 - 2803
Правительство сообщило, как будет помогать ФОПамВчера, 09:04 - 2293 10
Водителей продолжают штрафовать за выезд на полосу общественного транспортаВчера, 09:12 - 1848 5
Появилось видео с испытаний нового украинского поездаПозавчера, 12:38 - 1325 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 1673
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 809
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1217 3
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1171