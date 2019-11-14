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Российская «скидка» на газ окупится только через 28 лет - Нафтогаз

Российская «скидка» на газ окупится только через 28 лет - Нафтогаз

В Нафтогазе подсчитали, что предложенная российской стороной скидка на поставку газа в Украину без посредников (прямая покупка газа у Газпрома) в обмен на отказ Нафтогаза от 3 миллиардов долларов победы в Стокгольмском арбитраже, окупится через 28 лет.

Об этом сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире одного из украинских телеканалов.

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«Если посчитать, то эта «скидка», о которой говорит Путин, даже если просто экономически считать, окупится за 28 лет, если сравнивать только (с отказом от – ред.) 3 миллиардов долларов, которые Газпром нам уже должен. Не говоря уже о новых исках», – сообщил Витренко.

По его словам, Украине нет смысла ждать 28 лет того, что она может получить уже сейчас, взыскав долги с Газпрома за рубежом.

По материалам hromadske.tv
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