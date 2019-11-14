В Чехии введут 7% налог для интернет-корпораций

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Чешское правительство одобрило план по введению налога на интернет-гигантов, таких как Google, Amazon, Facebook и Apple.
Об этом сообщает Associated Press.
Решение о введении налога на технических гигантов ранее приняли Франция и другие страны. Чехия решила облагать доходы цифровых компаний на своей территории ежегодным налогом в размере 7%.
Он будет распространяться на компании с мировыми продажами на сумму более 750 млн евро и выручкой в Чехии, превышающей 100 млн чешских крон (4,3 млн долларов США).
По оценкам министерства финансов, начиная с 2020 года налог может приносить около 5 миллиардов крон (216 миллионов долларов США) в год.
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