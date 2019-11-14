SkyUp возобновит полеты из Харькова в Париж

SkyUp возобновит рейсы по маршруту Харьков – Париж с 3 апреля 2020 года.

Об этом сообщает компания .

Летать будут 2 раза в неделю: во вторник и пятницу.

Период полетов – с апреля по октябрь из Харькова вылет в 14:10, обратно – в 17:55.

Полеты осуществляются в аэропорт Бове, который расположен в 70 км от французской столицы.

Минимальная цена – с учетом перевозки только ручной клади будет стоить от 2200 грн в одну сторону (80 евро) и от 4400 грн в обе стороны (160 евро).

Ранее Finance.ua сообщал, что SkyUp открыла новые маршруты из Львова в Прагу, Киев и Харьков.

Справка Finance.ua

Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году.