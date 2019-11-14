Межбанк: с курсом сыграли злую шутку

При казалось бы всех позитивных для гривны предпосылках (бюджетные платежи у клиентов, стабильность наличного курса, достаточно активные экспортеров по продаже валюты для финансирования своих хозяйственных операций) – доллар неожиданно вырос по дню с 24,11/ 24, 145 до 24,165/24,2050 гривен к концу сессии.

Злую шутку с курсом сыграли два момента:

1) Значительный рост остатков на корсчетах банков (сразу на 8,2 млрд гривен – до 64,6 млрд). Этот гривневый навес с помощью спекулянтов и части продавцов сыграл свою негативную роль в росте котировок во второй половине дня;

2) Одновременный выход нескольких крупных покупателей валюты сразу после обеда, что нестандартно для межбанка (как правило, основные сделки происходят до 13 часов) и что создало возможность на небольших суммах и пустеющем рынке вздергивать котировки.

НБУ не выходил с продажей доллара на межбанке, очевидно считая такой взлет котировок во второй половине сессии – спекулятивной игрой и потому не тратил драгоценных резервов на “гашение” курса.

Мы тоже считаем, что сегодняшний рост котировок во многом искусственный перед завтрашним аукционом по размещению ОВГЗ. Подорожание доллара выгодно потенциальным завтрашним покупателям гривневых облигаций, и они отнюдь не против сэкономить за счет роста стоимости продаваемой ими валюты.

Ход торгов:

Межбанк стартовал с уровня 24,11/24,145 гривен за доллар, что уже было ниже пятничного закрытия 24,135/24,165.

В первый час сессии продавцы и покупатели “боролись” за курс с переменным успехом и к 11 часам доллар остановился на отметке 24,12/24,15. В период с 11:10 до 13:00 курс постепенно проседал до уровней 24,11/24,14 гривен (на 12:00) и до 24,1050/24,135 к обеду.

Но после обеда на торги вышло несколько достаточно крупных “забывчивых” покупателей , чем немедленно воспользовались как спекулянты, так и немногочисленные в это время продавцы.

На малообъемном рынке в 14:00 курс достиг отметки 24,125/24,155 гривен, а к 15:00 – доллар подорожал до 24,14/24,17. После этого реальная сессия уже была завершена, а “стараниями” спекулянтов курс загнали до 24,155/24,19 гривен к 16:00 и до 24,165/24,2050 к концу торгов.

Главные события 18 ноября на межбанке:

1) Доллар вырос с утренних 24,11/24,145 гривен до 24,165/24,2050 к завершению сессии;

2) НБУ по информации участников рынка не выходил на рынок в публичном формате аукциона и “не поддался” на спекулятивный разогрев котировок во второй половине дня;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,1232 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 19 ноября составил 24,137178.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,14 / 24,17

евро – 26,69 / 26,72

российский рубль – 0,3779 / 0,3785

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1081 / 1,1083

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