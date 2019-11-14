Межбанк: с курсом сыграли злую шутку

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
При казалось бы всех позитивных для гривны предпосылках (бюджетные платежи у клиентов, стабильность наличного курса, достаточно активные экспортеров по продаже валюты для финансирования своих хозяйственных операций) – доллар неожиданно вырос по дню с 24,11/ 24, 145 до 24,165/24,2050 гривен к концу сессии.
Злую шутку с курсом сыграли два момента:
1) Значительный рост остатков на корсчетах банков (сразу на 8,2 млрд гривен – до 64,6 млрд). Этот гривневый навес с помощью спекулянтов и части продавцов сыграл свою негативную роль в росте котировок во второй половине дня;
2) Одновременный выход нескольких крупных покупателей валюты сразу после обеда, что нестандартно для межбанка (как правило, основные сделки происходят до 13 часов) и что создало возможность на небольших суммах и пустеющем рынке вздергивать котировки.
НБУ не выходил с продажей доллара на межбанке, очевидно считая такой взлет котировок во второй половине сессии – спекулятивной игрой и потому не тратил драгоценных резервов на “гашение” курса.
Мы тоже считаем, что сегодняшний рост котировок во многом искусственный перед завтрашним аукционом по размещению ОВГЗ. Подорожание доллара выгодно потенциальным завтрашним покупателям гривневых облигаций, и они отнюдь не против сэкономить за счет роста стоимости продаваемой ими валюты.
Ход торгов:
Межбанк стартовал с уровня 24,11/24,145 гривен за доллар, что уже было ниже пятничного закрытия 24,135/24,165.
В первый час сессии продавцы и покупатели “боролись” за курс с переменным успехом и к 11 часам доллар остановился на отметке 24,12/24,15. В период с 11:10 до 13:00 курс постепенно проседал до уровней 24,11/24,14 гривен (на 12:00) и до 24,1050/24,135 к обеду.
Но после обеда на торги вышло несколько достаточно крупных “забывчивых” покупателей , чем немедленно воспользовались как спекулянты, так и немногочисленные в это время продавцы.
На малообъемном рынке в 14:00 курс достиг отметки 24,125/24,155 гривен, а к 15:00 – доллар подорожал до 24,14/24,17. После этого реальная сессия уже была завершена, а “стараниями” спекулянтов курс загнали до 24,155/24,19 гривен к 16:00 и до 24,165/24,2050 к концу торгов.
Главные события 18 ноября на межбанке:
1) Доллар вырос с утренних 24,11/24,145 гривен до 24,165/24,2050 к завершению сессии;
2) НБУ по информации участников рынка не выходил на рынок в публичном формате аукциона и “не поддался” на спекулятивный разогрев котировок во второй половине дня;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,1232 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 19 ноября составил 24,137178.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,14 / 24,17
евро – 26,69 / 26,72
российский рубль – 0,3779 / 0,3785
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1081 / 1,1083
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине строится более двух тысяч новых ЖК10 ч. назад - 1463 16
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитов5 ч. назад - 3130 15
Квитанция на оплату коммунальных услуг изменится (образец)Позавчера, 20:03 - 36083 10
Эксперт дала прогноз по рынку первичной недвижимости на 2020 годВчера, 18:14 - 2305 6
Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет9 ч. назад - 4612 4
Кредит в наследство: кто должен платить9 ч. назад - 13657 2
Валютные депозиты украинцев растут самыми высокими темпами за 5 лет9 ч. назад - 4612 4
Эксперт объяснил, сколько украинцы будут платить за газ зимойВчера, 21:11 - 4526
Депутаты предлагают освободить украинцев от налогов с депозитов5 ч. назад - 3130 15
Эксперт дала прогноз по рынку первичной недвижимости на 2020 годВчера, 18:14 - 2305 6
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда6 ч. назад - 549 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)Вчера, 12:10 - 1214
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 663
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1097 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 1034