В законопроекте о рынке земли будет пересмотрен объем для продажи в одни руки - Разумков

В ходе подготовки законопроекта об обращении земли будет пересмотрен максимальный объем земли для продажи в одни руки.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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По его словам, главные вызовы и предостережения, связанные с законопроектом – это вопрос национальной безопасности и продажу земли иностранцам.

“По вопросу с рынком земли. Мы, во-первых, обещали, что будем создавать рынок земли. Главные вызовы и предостережения, которые были связаны с этим законопроектом: это вопрос национальной безопасности, продажи земли иностранцам; объемы, которые могут быть продаваться тому или иному лицу или юридической фирме и передача корпоративных прав… Максимальный лимит на землю в одни руки – он тоже скорее всего будет пересматриваться во время подготовки законопроекта между первым и вторым чтением”, – заявил Разумков.