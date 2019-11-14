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Кому будут давать кредиты на покупку земли под 3-5% годовых

Кому будут давать кредиты на покупку земли под 3-5% годовых

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что кредиты на покупку земли под 3-5% будут доступны для тех, кто будет работать на земле.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”.

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“Я сегодня написал, что кредиты на покупку земли будут под 3-5% годовых в гривне, то есть это ниже, чем инфляция. Для кого? Только для тех, кто будет покупать мало земли. Не для среднего, не для крупного бизнеса. А только для тех, кто будет работать на земле. А как мы убедимся, что не будет коррупции? Через ту же базу данных, которую мы делаем, где мы будем знать, где и что выращивается и кто является конечным собственником”, — сказал министр.

Справка Finance.ua:

  • 13 ноября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 относительно введения рынка земли.
  • В Минэкономразвития заявляли, что при открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.
По материалам УНН
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