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📌 Стань инвестором: как зарабатывать на валютном рынке

Посети бесплатный семинар о валютном рынке в Киеве в субботу, 23 ноября, и выиграй один из трех планшетов HUAWEI MediaPad T5 16GB 4G. Бесплатно!

Международный образовательный тур компании Tickmill продолжается в Киеве, Украина, где состоится комплексный семинар, посвященный валютному рынку Форекс под руководством опытного трейдера, автора и педагога Артема Яськива.

Если вы НОВИЧОК в трейдинге, присоединяйтесь к мероприятию, на котором эксперт совершенно БЕСПЛАТНО познакомит вас с крупнейшим в мире финансовым рынком и поделится ПРАКТИЧЕСКИМИ знаниями об основах торговли, инструментах технического анализа, управлении капиталом и продвинутых авторских стратегиях.

Откройте для себя ценные идеи и получите ответы на вопросы непосредственно от спикера. Наша команда профессионалов также будет присутствовать на семинаре и познакомит вас с нашим ассортиментом продуктов и торговыми условиями, удостоенными множества наград.

ЗАПИШИТЕ ДАТУ!

  • Когда: суббота, 23 ноября 2019 года.
  • Во сколько: 09:45 – 16:30 (регистрация начинается в 09:00).
  • Где: Гостиница Radisson Blu Hotel, Киев.

ПРИХОДИ УЗНАТЬ О ФОРЕКС

И ВЫИГРАЙ ОДИН ИЗ 3 ПЛАНШЕТОВ HUAWEI MEDIAPAD T5 16GB 4G

(Применяются Правила и Условия)

  • Семинар предназначен исключительно для информационных и образовательных целей. Tickmill не дает никаких инвестиционных советов.
По материалам Tickmill
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