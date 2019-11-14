📌 Стань инвестором: как зарабатывать на валютном рынке

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Посети бесплатный семинар о валютном рынке в Киеве в субботу, 23 ноября, и выиграй один из трех планшетов HUAWEI MediaPad T5 16GB 4G. Бесплатно!
Международный образовательный тур компании Tickmill продолжается в Киеве, Украина, где состоится комплексный семинар, посвященный валютному рынку Форекс под руководством опытного трейдера, автора и педагога Артема Яськива.
Если вы НОВИЧОК в трейдинге, присоединяйтесь к мероприятию, на котором эксперт совершенно БЕСПЛАТНО познакомит вас с крупнейшим в мире финансовым рынком и поделится ПРАКТИЧЕСКИМИ знаниями об основах торговли, инструментах технического анализа, управлении капиталом и продвинутых авторских стратегиях.
Откройте для себя ценные идеи и получите ответы на вопросы непосредственно от спикера. Наша команда профессионалов также будет присутствовать на семинаре и познакомит вас с нашим ассортиментом продуктов и торговыми условиями, удостоенными множества наград.
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