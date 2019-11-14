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По программе «Доступные лекарства» запустили онлайн-карту аптек

По программе «Доступные лекарства» запустили онлайн-карту аптек

Жители Украины могут онлайн выбрать ближайшую аптеку, работающую по программе «Доступные лекарства».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Что это значит: отныне украинцы через онлайн-инструмент смогут определить, сколько аптек, работающих по программе «Доступные лекарства», есть в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.

Как воспользоваться инструментом:

  • в окнах поиска над таблицей ввести название интересующего вас населенного пункта или региона;
  • можно воспользоваться другими фильтрами для поиска – названиями аптек, а также улицами, на которых они находятся;
  • таблица автоматически обновляется и подскажет наиболее подходящие варианты;
  • подробная информация содержится на интерактивной карте под таблицей: здесь в каждой аптеке указывается название, адрес, принадлежность к аптечной сети и сумма средств, компенсированных государством этой сети по программе «Доступные лекарства».

Как экономить на лекарствах

Кому это пригодится:

  • пациентам, поскольку позволяет найти ближайшую к больнице аптеку и получить лекарственные средства по программе «Доступные лекарства»;
  • местной власти и бизнесу, ведь на визуализации четко видны «белые пятна» в аптечной инфраструктуре.

Воспользоваться инструментом можно по ссылке: texty.org.ua/d/2019/medical_reform/#/apteky

Справка Finance.ua:

  • Правительственная программа «Доступные лекарства» предполагает, что пациент, который подписал декларацию с семейным врачом, педиатром или терапевтом, может по его рецепту получать лекарства, частично или полностью оплаченные государством.
  • По состоянию на 1 ноября, по данным НСЗУ, уже более 7700 аптек присоединились к программе, а это – примерно 30-35% от общего количества аптек в Украине.
По материалам Finance.UA
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