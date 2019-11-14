По программе «Доступные лекарства» запустили онлайн-карту аптек

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Жители Украины могут онлайн выбрать ближайшую аптеку, работающую по программе «Доступные лекарства».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
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Что это значит: отныне украинцы через онлайн-инструмент смогут определить, сколько аптек, работающих по программе «Доступные лекарства», есть в радиусе 7 километров от каждого медицинского учреждения, где работают семейные врачи, педиатры и терапевты.
Как воспользоваться инструментом:
Кому это пригодится:
Воспользоваться инструментом можно по ссылке: texty.org.ua/d/2019/medical_reform/#/apteky
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