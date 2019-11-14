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ЕИБ и ЕБРР профинансируют проект по повышению безопасности на дорогах Украины

ЕИБ и ЕБРР профинансируют проект по повышению безопасности на дорогах Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставят по 75 млн евро на реализацию проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины”.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

“14 ноября 2019 года в Министерстве инфраструктуры Украины состоялся семинар по вопросам подготовки к реализации подпроектов в рамках проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины». Данный проект будет реализован Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Каменец-Подольском и Одессе. Ориентировочная стоимость проекта составляет 177 млн ​​евро, из которых кредиты ЕИБ – 75 млн евро, ЕБРР – 75 млн евро, а остальное – собственные средства городов, техническая помощь и другие источники финансирования”, – говорится в сообщении.

Представители ЕИБ также рассматривают возможность запуска второй части этого проекта с объемом финансирования 50 млн евро с привлечением других украинских городов. Однако реализовать вторую часть начнут после того, как будут использованы средства, предоставленные городам в первой части проекта.

По материалам УКРИНФОРМ
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