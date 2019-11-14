Законопроект о легализации криптовалюты внесен в ВР

Сделан первый важный шаг в легализации операций с виртуальными активами. В Верховную Раду внесли законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по налогообложению операций с криптоактивами».

Об этом пишет Министерство цифровой трансформации.

Законопроект разработан блокчейн-сообществом, Межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Украины Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации.

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В проекте определены такие термины, как «виртуальный актив», «криптоактив», «операция по криптоактивами», «распределенный реестр», «токен» и «токен-актив».

Цель закона – создать условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учетом баланса интересов субъектов, которые совершают операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами.

Особенности налогообложения:

5% – ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет.

инвестиционный доход от операций с криптоактивами рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактива, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и/или на создание такого криптоактива;

операции по продаже криптоактивов не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Справка Finance.ua:

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что планирует легализовать криптовалюту. Он отмечал, что криптовалюты сейчас в Украине не запрещены, но и официального статуса у них нет.