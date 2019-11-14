Законопроект о легализации криптовалюты внесен в ВР

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Сделан первый важный шаг в легализации операций с виртуальными активами. В Верховную Раду внесли законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по налогообложению операций с криптоактивами».
Об этом пишет Министерство цифровой трансформации.
Законопроект разработан блокчейн-сообществом, Межфракционным депутатским объединением Верховной Рады Украины Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации.
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В проекте определены такие термины, как «виртуальный актив», «криптоактив», «операция по криптоактивами», «распределенный реестр», «токен» и «токен-актив».
Цель закона – создать условия для начала функционирования рынка виртуальных активов в соответствии с законодательством Украины с учетом баланса интересов субъектов, которые совершают операции с виртуальными активами, и государства, которое получит дополнительные поступления налогов от операций с виртуальными активами.
Особенности налогообложения:
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