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LG запатентовала раздвижной смартфон (фото)

LG запатентовала раздвижной смартфон (фото)

В этом году мы увидели множество концепций складных телефонов. Samsung и Huawei лидируют в этом направлении, Motorola немного позади, но также с выходом RAZR приближается к лидерам. В начале этого года LG предложила свою концепцию в лице смартфона LG G8X ThinQ, устройства, в котором использовался второй дисплей, имитирующий складной телефон. Однако, похоже, что у LG в запасе имеются и другие идеи, позволяющие включиться в гонку “гибких” смартфонов.

В новом патенте LG использует совершенно иной подход ко всей концепции складывающихся телефонов, поскольку сам телефон, похоже, не совсем складывается. Вместо этого компания сделала то, что по сути является смартфоном с расширяемым дисплеем.

Телефон в целом выглядит как стандартный смартфон, но дисплей можно выдвигать в обе стороны, что делает дисплей шире. Соотношение сторон больше напоминает электронную книгу, либо планшет, чем смартфон.

Хотя это очень интересная концепция, она все еще находится на ранней стадии разработки.

Кроме того, не известен и потенциальный производитель, который сможет наладить изготовление такого устройства, а также комплектующих для него.


Фото: letsgodigital.org

По материалам bigmir.net
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