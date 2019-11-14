Появилось видео с испытаний нового украинского поезда

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В Днепропетровской области на ж/д отрезке Новомосковск-Баловка продолжаются испытательные поездки нового дизель-поезда производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3.
На Youtube-канале VSK-dp накануне было размещено два видеосюжета, где можно видеть новый поезд в движении.
Напомним, что трехвагонный дизель-поезд ДПКр-3 впервые покинул территорию КВСЗ в начале этого месяца и был отправлен на станцию Новомосковск, где должен пройти комплекс испытаний.
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