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Появилось видео с испытаний нового украинского поезда

Появилось видео с испытаний нового украинского поезда

В Днепропетровской области на ж/д отрезке Новомосковск-Баловка продолжаются испытательные поездки нового дизель-поезда производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3.

На Youtube-канале VSK-dp накануне было размещено два видеосюжета, где можно видеть новый поезд в движении.

Напомним, что трехвагонный дизель-поезд ДПКр-3 впервые покинул территорию КВСЗ в начале этого месяца и был отправлен на станцию Новомосковск, где должен пройти комплекс испытаний.

По материалам Центр транспортных стратегий
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