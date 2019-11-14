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Как правительство планирует поддержать агропроизводителей

Как правительство планирует поддержать агропроизводителей

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, каким образом в 2020 году правительство планирует поддержать аграриев.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.

Программы поддержки агроотрасли:

  • удешевление кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям для покупки земель сельскохозяйственного назначения;
  • финансовая поддержка развития фермерских хозяйств;
  • государственная поддержка развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников и ухода за ними;
  • государственная поддержка животноводства, аквакультур (рыбоводства)
  • финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;
  • формирование уставного капитала Фонда/Агентства частичного гарантирования кредитов.

Карты для хранения денег

Finance.ua писал, что 13 ноября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 о введении рынка земли.

Согласно законопроекту, до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства; норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзис до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине более трех лет.

Справка Finance.ua:

  • В Минэкономразвития заявляли, что при открытии рынка земли один ее гектар будет продаваться на уровне 2200 долларов.
  • На данный момент в частной собственности находится около 30 млн га сельскохозяйственных угодий, которые получили в собственность около 7 млн ​​граждан.
По материалам Finance.UA
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