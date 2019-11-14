Как правительство планирует поддержать агропроизводителей

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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил, каким образом в 2020 году правительство планирует поддержать аграриев.
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в FACEBOOK.
Программы поддержки агроотрасли:
Finance.ua писал, что 13 ноября 2019 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 2178-10 о введении рынка земли.
Согласно законопроекту, до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства; норма не распространяется на агрокомпании, у которых было оформлено право аренды, эмфитевзис до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине более трех лет.
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