Поезд Львов-Перемышль станет ежедневным

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Поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин.
Об этом свидетельствует информация в зимнем расписании польской PKP Intercity.
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График:
Стоит отметить, что сейчас поезд №89 курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.
Билеты на поезд можно приобрести “онлайн”“:https://booking.uz.gov.ua/ru/ и в железнодорожных кассах.
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