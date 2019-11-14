Поезд Львов-Перемышль станет ежедневным

Поезд №89 Львов-Перемышль будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную стыковку с ночным поездом Перемышль-Вроцлав-Берлин.

Об этом свидетельствует информация в зимнем расписании польской PKP Intercity.

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График:

начиная с 15 декабря, поезд Львов-Перемышль будет ежедневно отправляться из Львова в 16:20 и прибывать в Перемышль в 18:19;

поезд Перемышль-Вроцлав-Берлин будет отправляться в 19:57 и прибывать на центральный железнодорожный вокзал Берлина в 9:48;

в обратном направлении поезд из немецкой столицы будет выезжать в 18:43 и прибывать в Перемышль в 8:38, а поезд во Львов будет отправляться из польского города в 10:18.

Стоит отметить, что сейчас поезд №89 курсирует только по воскресеньям и в некоторые дополнительные дни.

Билеты на поезд можно приобрести “онлайн”“:https://booking.uz.gov.ua/ru/ и в железнодорожных кассах.

Справка Finance.ua:

У пассажиров «Укрзализныци» появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления.