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Илон Маск начал строительство туннеля под Лас-Вегасом

Илон Маск начал строительство туннеля под Лас-Вегасом

Принадлежащая Илону Маску компания The Boring Company начала строительство скоростного автомобильного тоннеля под Лас-Вегасом.

Об этом сообщает NBC.

Тоннель длиной 1,5 км соединит несколько корпусов конференц-центра Las Vegas Convention Center. По его двум подземным магистралям будут курсировать беспилотные челноки, рассчитанные на 16 человек, еще одна будет пешеходным переходом.

Глубина залегания тоннеля, получившего название Loop, составит 12 метров.

По материалам Корреспондент.net
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