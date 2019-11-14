Межбанк: понедельник будет непростым днем

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В понедельник на валютном рынке вырастет как объем операций, так и активность клиентов. Мы прогнозируем статистику торгов в пределах $230-280 млн при совершении 540-630 сделок.
Рост активности клиентов, а также достаточно “сложное” курсообразование этого дня связано с несколькими разнонаправленными факторами:
1) Период налоговых платежей у компаний. Причем не только по итогам октября, но по многим категориям бизнеса и за третий квартал (например, те же ФЛП третьей группы в части 5% отчислений). Оставлять бюджетные платежи финдиректора и главбухи компаний обычно не рискуют и поэтому рассчитываться с государством начнут уже с сегодняшнего дня. Это, с одной стороны, начнет стимулировать более активную продажу валютной выручки экспортерами и одновременно снизит возможности ее покупки у импортеров. Дефицит гривны обычно работает на укрепление нацвалюты на межбанке;
2) Завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. После прошлого (очень успешного для чиновников аукциона 12 ноября) – от этого аукциона мы не ожидаем таких же объемов. Во-первых – предлагаются только гривневые бумаги на общую сумму по номиналу 2,8 млрд гривен. Во-вторых – на не самые “популярные” сроки у нерезидентов. В- третьих – после снижения ставок на прошлом аукционе Минфин настроен и дальше “давить” на доходность. Это понимают все потенциальные покупатели облигаций и могут “попытаться” повоевать с ним в этом вопросе за счет сокращения интереса к этим бумагам. Это конечно своеобразная игра нервов между эмитентом бумаг и потенциальными покупателями, но на объемах аукциона это может отразиться. Тем не менее, часть нерезидентов будет заводить под него валюту и продавать ее на межбанке, что также сработает в пользу гривны;
3) Наличный рынок и ликвидность банков.
В понедельник с утра обменники продавали доллар в пределах тех же пятничных и выходных 24,30 гривен, и особой “угрозы” для валютного рынка такое поведение наличного не представляет.
А вот рост корсчетов банков на утро 18 ноября сразу на 8,2 млрд гривен — до 64,6 млрд является достаточно неожиданным негативным фактором для курса на межбанке. Спекулянты могут воспользоваться гривневым навесом в таких объемах и попытаться покачать курс в течение дня. Это фактически единственный фактор, который работает сегодня против гривны на валютном рынке.
Как и все дни прошлой недели – при избытке предложения доллара на торгах Нацбанк начнет его выкупать в резервы, что частично поддержит котировки доллара на межбанке. Но общий настрой участников рынка пока в пользу дальнейшего укрепления нацвалюты.
Мы ожидаем на сегодня коридор по доллару в пределах 24,02-24,20 гривен при полной зависимости тренда по курсу от действий крупнейших игроков.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,13 / 24,16
евро – 26,66 / 26,69
российский рубль – 0,3782 / 0,3788
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