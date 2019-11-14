Гончарук и Маркарова поговорили с миссией МВФ о новой программе

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Премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова обсудили с миссией Международного валютного фонда в Украине условия открытия новой 3-летней программы расширенного финансирования.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
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«Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных Президентом, нашим Правительством и Парламентом. В течение последних недель украинский Парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал Президент. Мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста», — отметил Алексей Гончарук.
Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в течение последнего времени, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.
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