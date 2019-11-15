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Сколько стоит земля в разных странах Европы (инфографика)

Сколько стоит земля в разных странах Европы (инфографика)

Какой будет цена на землю в Украине, если нардепам удастся запустить реформу – вопрос открытый. Так, в некоторых странах Европы цены отличаются в девять раз.

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В частности, земельным рекордсменом выступает Ирландия – здесь один гектар земли стоит около 20 тыс. евро. Впрочем, страну в целом считают одной из самых дорогих в ЕС.

А вот самая дешевая земли – в Румынии, хотя рынок земли быстро развивается. Впрочем, пока эксперты констатируют несколько проблем, среди которых слабая инфраструктура и недоразвитая система ирригации. Развиваться бизнесу мешает и то, что приобрести большой участок земли в стране весьма проблематично.

Ранее Finance.ua сообщал, что в Минэкономики “спрогнозировали“https://news.finance.ua/ua/news/-/459827/u-minekonomiky-povidomyly-skilky-bude-koshtuvaty-gektar-ukrayinskoyi-zemli?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=co_vsk&utm_content=vsk_rada-shvalyla-zakon-pro-rynok-zemli-u-pershomu-chytanni_131119 стоимость аренды за 1 гектар после запуска нового рынка на уровне 2200 долларов.

По материалам depo.ua
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    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

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