Сколько стоит земля в разных странах Европы (инфографика)

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Какой будет цена на землю в Украине, если нардепам удастся запустить реформу – вопрос открытый. Так, в некоторых странах Европы цены отличаются в девять раз.
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В частности, земельным рекордсменом выступает Ирландия – здесь один гектар земли стоит около 20 тыс. евро. Впрочем, страну в целом считают одной из самых дорогих в ЕС.
А вот самая дешевая земли – в Румынии, хотя рынок земли быстро развивается. Впрочем, пока эксперты констатируют несколько проблем, среди которых слабая инфраструктура и недоразвитая система ирригации. Развиваться бизнесу мешает и то, что приобрести большой участок земли в стране весьма проблематично.
Ранее Finance.ua сообщал, что в Минэкономики “спрогнозировали“https://news.finance.ua/ua/news/-/459827/u-minekonomiky-povidomyly-skilky-bude-koshtuvaty-gektar-ukrayinskoyi-zemli?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=co_vsk&utm_content=vsk_rada-shvalyla-zakon-pro-rynok-zemli-u-pershomu-chytanni_131119 стоимость аренды за 1 гектар после запуска нового рынка на уровне 2200 долларов.
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