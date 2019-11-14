УЗ назначила 6 дополнительных поездов на новогодние праздники

Для удобных путешествий пассажиров на новогодние и рождественские праздники Укрзализныця уже назначила 6 дополнительных поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Уже с сегодняшнего дня можно приобрести билеты по этим направлениям на даты до 29 декабря, то есть за 45 дней до отправления.

Дополнительные поезда будут курсировать на таких маршрутах:

Киев – Львов (№ 181/182) будет курсировать 22, 23, 26, 27 декабря, обратно – 21, 22, 25, 26 декабря;

Киев – Ковель (№ 197/198) будет курсировать 28 декабря;

Покровск – Харьков (№ 205/206) будет курсировать 22, 27, 28 и 29 декабря;

Львов – Одесса (№ 167/168) будет курсировать 22, 27 декабря;

Львов – Ужгород (№ 201/202) предназначен на 29 декабря;

Кривой Рог – Киев – Ужгород (№ 76/75) будет курсировать 27, 28, 29 декабря, обратно из Ужгорода – 29 декабря.

Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Справка Finance.ua:

У пассажиров «Укрзализныци» появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления.