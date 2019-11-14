УЗ назначила 6 дополнительных поездов на новогодние праздники

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Для удобных путешествий пассажиров на новогодние и рождественские праздники Укрзализныця уже назначила 6 дополнительных поездов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
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Уже с сегодняшнего дня можно приобрести билеты по этим направлениям на даты до 29 декабря, то есть за 45 дней до отправления.
Дополнительные поезда будут курсировать на таких маршрутах:
Билеты на эти поезда уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.
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