Польша официально объявила об отказе от российского газа после 2022 года

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Польский газовый оператор, компания PGNiG направила российскому Газпрому официальное уведомление, в котором информирует, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года.
“Соответствующие уведомления польский газовый оператор направил “Газпрому” и его дочерней компании “Газпром экспорт”, которая имеет монопольное право на осуществление экспорта газа из России”, – говорится в сообщении. Отмечается, что действующий контракт на поставку российского газа Польша заключила еще в 1996 году.
Согласно его условиям, за 3 года до завершения срока действия контракта (31 декабря 2022 года) Польша должна отправить декларацию о сотрудничестве после 2022 года. Отправив отказ продолжать сотрудничество, польская компания фактически разорвала договоренности о покупке российского газа. “Сейчас Польша активно развивает альтернативные источники поставки газа. В частности, страна строит порт с регазификационным оборудованием для того, чтобы импортировать сжиженный газ из США. Также между Польшей и Норвегией строится трубопровод, посредством которого Польша будет импортировать газ из этой страны”, – подчеркивает издание.
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