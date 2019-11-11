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Польша официально объявила об отказе от российского газа после 2022 года

Польша официально объявила об отказе от российского газа после 2022 года

Польский газовый оператор, компания PGNiG направила российскому Газпрому официальное уведомление, в котором информирует, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года.

“Соответствующие уведомления польский газовый оператор направил “Газпрому” и его дочерней компании “Газпром экспорт”, которая имеет монопольное право на осуществление экспорта газа из России”, – говорится в сообщении. Отмечается, что действующий контракт на поставку российского газа Польша заключила еще в 1996 году.

Согласно его условиям, за 3 года до завершения срока действия контракта (31 декабря 2022 года) Польша должна отправить декларацию о сотрудничестве после 2022 года. Отправив отказ продолжать сотрудничество, польская компания фактически разорвала договоренности о покупке российского газа. “Сейчас Польша активно развивает альтернативные источники поставки газа. В частности, страна строит порт с регазификационным оборудованием для того, чтобы импортировать сжиженный газ из США. Также между Польшей и Норвегией строится трубопровод, посредством которого Польша будет импортировать газ из этой страны”, – подчеркивает издание.

По материалам hromadske.tv
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