Когда может состояться референдум по рынку земли в Украине

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Референдум о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам может состояться в этом политическом цикле до 2024 года – после принятия закона о референдуме.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
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“Только после референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово дать возможность иностранцам покупать украинские земли или продавать корпоративные права – тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев. Будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, после чего определят, нужно ли, чтобы к нам пришли французы, поляки”, — отметил спикер.
По его словам, сейчас его первый заместитель Руслан Стефанчук готовит закон о референдуме. Разумков отметил, что это будет закон или пакет законов о народовластии.
Также спикер надеется, что референдум состоится во время нынешнего политического цикла.
“Давайте дождемся, когда будет принят закон о референдуме. Это может быть раньше (следующего политического цикла). Я думаю, что это может произойти раньше 2024 года”, — уточнил Разумков.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что вынесет вопрос продажи сельскохозяйственной земли иностранцам на всеукраинский референдум.
Ранее Finance.ua писал, 13 ноября народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2178-10, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине.
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