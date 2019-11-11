0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 177 0

Когда может состояться референдум по рынку земли в Украине

Когда может состояться референдум по рынку земли в Украине

Референдум о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам может состояться в этом политическом цикле до 2024 года – после принятия закона о референдуме.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Читайте також: Рада одобрила закон о рынке земли в первом чтении

“Только после референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово дать возможность иностранцам покупать украинские земли или продавать корпоративные права – тогда этот рынок будет открыт и для иностранцев. Будет переходный этап, когда украинские граждане увидят, как работает рынок земли, после чего определят, нужно ли, чтобы к нам пришли французы, поляки”, — отметил спикер.

По его словам, сейчас его первый заместитель Руслан Стефанчук готовит закон о референдуме. Разумков отметил, что это будет закон или пакет законов о народовластии.

Также спикер надеется, что референдум состоится во время нынешнего политического цикла.

“Давайте дождемся, когда будет принят закон о референдуме. Это может быть раньше (следующего политического цикла). Я думаю, что это может произойти раньше 2024 года”, — уточнил Разумков.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что вынесет вопрос продажи сельскохозяйственной земли иностранцам на всеукраинский референдум.

Ранее Finance.ua писал, 13 ноября народные депутаты в первом чтении поддержали законопроект №2178-10, который предусматривает отмену моратория на продажу земли в Украине.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.