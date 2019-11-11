Межбанк: "солнечный" день для гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – валютный рынок 14 ноября оказался активным и достаточно позитивным для гривны. Предложение валюты превышало спрос, что позволило НБУ снова пополнить резервы. Использовал регулятор, как всегда – Matching. По нашим оценкам купил порядка дежурных $ 30 млн.
Покупатели были опять весьма сдержаны и не торопились заключать сделки, отчаянно торгуясь за каждую копейку на долларе. И они оказались правы – такая стратегия сработала. Недостаток гривны у экспортеров заставлял их быть более сговорчивыми по курсу, что и стало причиной снижения котировок в течение дня. Если бы не скупки валюты регулятором – доллар мог бы просесть и до уровней 24,10 гривны, а то и ниже.
По факту за четверг доллар подешевел на 7 копеек – с 24,29/24,32 до 24,225/24,25 гривен к концу сессии.
Межбанк остался оптимистично настроенным по дальнейшим перспективам нацвалюты на 15 ноября, а на наличном рынке котировки продажи доллара к вечеру снизились до 24,35 гривен.
Ход торгов:
С самого начала торговой сессии предложение активно превышало спрос и межбанк стартовал с уровня 24,29/24,32 гривны за доллар, что изначально уже было ниже вчерашнего закрытия 24,30/24,32.
К 11 часам курс просел до 24,23/24,26. А Нацбанк был замечен с выкупом излишка доллара через Matching. Купив порядка дежурных $30 млн – регулятор ушел с рынка.К 12:00 котировки еще чуть просели – до 24,23/24,255 гривен за доллар и в этих пределах уже продержались почти до конца обеда.
В 14 часов курс скорректировался до уровня 24,22/24,245 гривен , а к концу дня – на единичных сделках – уже окончательно закрепился на отметке 24,225/24,25.
Главные события 14 ноября на межбанке:
1) Доллар подешевел с утренних 24,29/24,32 гривен до 24,225/24,25 к завершению сессии;
2) НБУ по информации участников рынка не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но купил через Matching порядка $30 млн;
3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,2508 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 15 ноября составил 24,244999.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,22 / 24,24
евро – 26,63 / 26,65
российский рубль – 0,3777 / 0,3783
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1008 / 1,1009
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 27036 16
Рада одобрила закон о рынке земли в первом чтенииВчера, 15:45 - 1896 10
Платный въезд в центр Киева - инициатива от КГГА11 ч. назад - 1470 9
Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)8 ч. назад - 1151 8
В Раде хотят обложить налогами соцсети и стриминговые платформы5 ч. назад - 809 6
Кроссоверы Toyota RAV4 продавали «не с теми» колесами18 ч. назад - 2442
Какие нарушения ПДД будет распознавать система видеофиксации (инфографика)6 ч. назад - 2109 2
Межбанк: за гривну сыграют четыре фактора8 ч. назад - 1877
Какой курс доллара заложен в бюджете3 ч. назад - 1850
Принят бюджет на 2020 год: основные цифры5 ч. назад - 1749 2
Основатель "Википедии" запустил соцсеть2 ч. назад - 48
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)Позавчера, 11:53 - 618 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 678
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1991 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2368