Межбанк: "солнечный" день для гривны

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – валютный рынок 14 ноября оказался активным и достаточно позитивным для гривны. Предложение валюты превышало спрос, что позволило НБУ снова пополнить резервы. Использовал регулятор, как всегда – Matching. По нашим оценкам купил порядка дежурных $ 30 млн.

Покупатели были опять весьма сдержаны и не торопились заключать сделки, отчаянно торгуясь за каждую копейку на долларе. И они оказались правы – такая стратегия сработала. Недостаток гривны у экспортеров заставлял их быть более сговорчивыми по курсу, что и стало причиной снижения котировок в течение дня. Если бы не скупки валюты регулятором – доллар мог бы просесть и до уровней 24,10 гривны, а то и ниже.

По факту за четверг доллар подешевел на 7 копеек – с 24,29/24,32 до 24,225/24,25 гривен к концу сессии.

Межбанк остался оптимистично настроенным по дальнейшим перспективам нацвалюты на 15 ноября, а на наличном рынке котировки продажи доллара к вечеру снизились до 24,35 гривен.

Ход торгов:

С самого начала торговой сессии предложение активно превышало спрос и межбанк стартовал с уровня 24,29/24,32 гривны за доллар, что изначально уже было ниже вчерашнего закрытия 24,30/24,32.

К 11 часам курс просел до 24,23/24,26. А Нацбанк был замечен с выкупом излишка доллара через Matching. Купив порядка дежурных $30 млн – регулятор ушел с рынка.

К 12:00 котировки еще чуть просели – до 24,23/24,255 гривен за доллар и в этих пределах уже продержались почти до конца обеда.

В 14 часов курс скорректировался до уровня 24,22/24,245 гривен , а к концу дня – на единичных сделках – уже окончательно закрепился на отметке 24,225/24,25.

Главные события 14 ноября на межбанке:

1) Доллар подешевел с утренних 24,29/24,32 гривен до 24,225/24,25 к завершению сессии;

2) НБУ по информации участников рынка не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но купил через Matching порядка $30 млн;

3) Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,2508 гривен за доллар, а официальный курс доллара на 15 ноября составил 24,244999.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,22 / 24,24

евро – 26,63 / 26,65

российский рубль – 0,3777 / 0,3783

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1008 / 1,1009

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