Трудовой договор смогут заключать в электронной форме

В Украине разрешат трудовой договор заключать в электронной форме и автоматически.

Об этом свидетельствует Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины, который был принят в первом чтении.

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“Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (далее – проект Закона) разработан в связи с необходимостью приведения положений некоторых законов Украины в соответствие с Законом Украины «О государственной службе», совершенствования электронной формы коммуникации между гражданами, институтами гражданского общества и государственными органами, а также уточнения отдельных понятий”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Целью законопроекта – определение единых подходов в сфере государственной службы в государственных органах и внедрение электронных форм коммуникации граждан с государством.

Что предлагают:

внести статью в КЗоТ, которая определит: письменной формой документа для целей КЗоТ является документ, созданный в бумажной или электронной форме (в том числе в автоматическом режиме).

Сейчас соблюдение письменной формы (то есть, составление документа под названием «трудовой договор» или даже «трудовой контракт») является обязательным:

при организованном наборе работников;

при заключении трудового договора о работе в районах с особыми природными географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья;

при заключении контракта;

в случаях, когда работник настаивает на заключении трудового договора в письменной форме;

при заключении трудового договора с несовершеннолетним (статья 187 этого Кодекса);

при заключении трудового договора с физическим лицом (имеется в виду, когда физлицо является работодателем);

в других случаях, предусмотренных законодательством Украины.

Во всех других случаях работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя.