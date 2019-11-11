Трудовой договор смогут заключать в электронной форме

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В Украине разрешат трудовой договор заключать в электронной форме и автоматически.
Об этом свидетельствует Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины, который был принят в первом чтении.
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“Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (далее – проект Закона) разработан в связи с необходимостью приведения положений некоторых законов Украины в соответствие с Законом Украины «О государственной службе», совершенствования электронной формы коммуникации между гражданами, институтами гражданского общества и государственными органами, а также уточнения отдельных понятий”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Целью законопроекта – определение единых подходов в сфере государственной службы в государственных органах и внедрение электронных форм коммуникации граждан с государством.
Что предлагают:
Сейчас соблюдение письменной формы (то есть, составление документа под названием «трудовой договор» или даже «трудовой контракт») является обязательным:
Во всех других случаях работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя.
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