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На зарплаты шахтерам направили 1 млрд грн

На зарплаты шахтерам направили 1 млрд грн

Государственная казначейская служба Украины перечислила 1 млрд грн для выплаты заработной платы работников на счета угледобывающих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности, средства направили на следующие предприятия:

  • «Волыньуголь»;
  • «Южнодонбасское №1»;
  • «Мирноградуголь»;
  • «Торецкуголь»;
  • «Селидовуголь»;
  • «Лисичанскуголь»;
  • «Первомайскуголь»;
  • «Львовуголь».

Справка Finance.ua:

  • В изменениях в Госбюджет-2019 выделено дополнительное финансирование программы «Реструктуризация угольных шахт» в сумме 1,0 млрд грн.
  • Это позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

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По материалам Finance.UA
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