На зарплаты шахтерам направили 1 млрд грн

Государственная казначейская служба Украины перечислила 1 млрд грн для выплаты заработной платы работников на счета угледобывающих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В частности, средства направили на следующие предприятия:

«Волыньуголь»;

«Южнодонбасское №1»;

«Мирноградуголь»;

«Торецкуголь»;

«Селидовуголь»;

«Лисичанскуголь»;

«Первомайскуголь»;

«Львовуголь».

Справка Finance.ua:

В изменениях в Госбюджет-2019 выделено дополнительное финансирование программы «Реструктуризация угольных шахт» в сумме 1,0 млрд грн.

Это позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

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