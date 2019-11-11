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Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)

Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)

74% украинцев поддерживают новые законы о кассовых аппаратах, которые обязывают даже малые предприятия и ФЛП выдавать фискальные чеки покупателям.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.

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“Среди тех, кто ведет свой бизнес, или же хочет иметь собственное дело, скорее не поддерживаются, чем поддерживаются инициативы по возвращению части средств покупателю (кэшбэк) или же введение штрафов за невыдачу чека и расширение сферы применения кассовых аппаратов”, – говорится в опросе.

Согласно результатам исследования:

  • две трети опрошенных поддерживают введение механизма “кэшбэка” и создание приложения, которое позволит оплачивать все налоги в смартфоне;
  • более половины поддерживают инициативы по расширению сферы применения кассовых аппаратов (PPO), введение больших штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека и возможность получать электронный чек вместо бумажного;

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  • 60% сталкивались с ситуацией, когда продавец не выдавал ни одного чека за приобретенные товары или услуги (29% – часто, 31% – время от времени), 38% – не сталкивались с этим. Чаще с такой ситуацией сталкивались молодежь и те, кто имеет собственное дело.

“Половина опрошенных считают, что расширение применения кассовых аппаратов (PPO) – это поскорее навести порядок в сфере уплаты налогов. В то же время 38% считают, что такой шаг власти скорее является притеснениями малого предпринимательства. Последнее утверждение пользуется значительной поддержкой среди тех, у кого уже есть собственное дело”, – говорится в опросе.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предусматривает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • Не распространяется обязанность использовать РРО на физических лиц, которые продают на рынке собственные старые вещи или продукты собственного подсобного хозяйства.
По материалам Finance.UA
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