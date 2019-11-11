Большинство украинцев поддерживают введение кассовых аппаратов для ФЛП (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
74% украинцев поддерживают новые законы о кассовых аппаратах, которые обязывают даже малые предприятия и ФЛП выдавать фискальные чеки покупателям.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы Рейтинг.
Читайте также: Обязательные кассовые аппараты: придумали еще одно новшество для айтишников
“Среди тех, кто ведет свой бизнес, или же хочет иметь собственное дело, скорее не поддерживаются, чем поддерживаются инициативы по возвращению части средств покупателю (кэшбэк) или же введение штрафов за невыдачу чека и расширение сферы применения кассовых аппаратов”, – говорится в опросе.
Согласно результатам исследования:
“Половина опрошенных считают, что расширение применения кассовых аппаратов (PPO) – это поскорее навести порядок в сфере уплаты налогов. В то же время 38% считают, что такой шаг власти скорее является притеснениями малого предпринимательства. Последнее утверждение пользуется значительной поддержкой среди тех, у кого уже есть собственное дело”, – говорится в опросе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФВчера, 14:34 - 2636 15
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 25251 14
Гончарук о рынке земли: мы не можем удовлетворить всехВчера, 12:26 - 1394 12
Рада одобрила закон о рынке земли в первом чтенииВчера, 15:45 - 1455 7
Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысячВчера, 12:12 - 2901 7
lifecell вносит изменения и закрывает ряд тарифных плановВчера, 12:49 - 25251 14
Сотрудницу Офиса президента задержали на взятке в $300 тысячВчера, 12:12 - 2901 7
Коломойский: финансирование из России может заменить кредиты МВФВчера, 14:34 - 2636 15
Сколько придется платить за газ в ноябре потребителям из разных регионовВчера, 16:03 - 2242 2
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 1616
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)Позавчера, 11:53 - 534 2
NASA представила первый полностью электрический самолет (видео)11.11.2019, 12:05 - 600
Маск анонсировал презентацию пикапа Tesla Cyber Truck (фото)07.11.2019, 12:10 - 1910 1
Apple разрабатывает беспилотный автомобиль (фото)27.10.2019, 12:10 - 2352
Volvo представила свой первый электромобиль17.10.2019, 12:10 - 3715