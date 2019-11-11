В случае остановки транзита газа экономика Украины может "уйти в минус" - Витренко

В случае прекращения транзита российского газа по территории Украины падение украинской экономики по результатам 2020 года может составить до 0,7%.

Об этом в интервью “Укринформу” заявил исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко.

“Ежемесячно мы получали от транзита 200-250 млн долларов, и вот в январе будет фактически последняя оплата за декабрь 2019-го, но уже в феврале это прекратится. И правительство почувствует эффект немедленно”, – подчеркнул он.

Витренко добавил, что, по расчетам НАК, в случае прекращения транзита, “падение экономики по наиболее пессимистическому сценарию может составлять до 0,7 процента с учетом эффекта мультипликатора” вместо прогнозируемого роста на 3,3%.