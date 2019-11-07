Водителям будут сообщать о нарушениях через смс

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Заместитель Министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, как будет происходить запуск автоматической видеофиксации нарушений ПДД.
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Сначала cистема будет работать на превышение скорости, а затем программное обеспечение позволит фиксировать выезд на двойную сплошную линию, проезд на красный свет, проезд полосой общественного транспорта.
Водители смогут получить SMS-оповещения о превышении скорости на свой смартфон в случае регистрации в Электронном кабинете водителя.
Также в МВД работают над автоматическим распознаванием автомобилей, припаркованных с нарушениями.
Также он рассказал о подготовке проекта закона об арестах за пьяную езду: арестовывать нарушителей предлагается на 5 суток, за повторное нарушение — на 10−15 суток. Наказание будет зависеть от грубости нарушения Правил дорожного движения (ПДД).
В Министерстве внутренних дел (МВД) признали, что, несмотря на высокие штрафы — от 10 000 до 48 000 гривен, автомобилисты все равно садятся пьяными за руль. Прекратить эту практику предлагается с помощью нового наказания.
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