Платный въезд в центр Киева - инициатива от КГГА

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Столица должна максимально использовать все жесткие рычаги воздействия на нарушителей ПДД для того, чтобы киевляне и гости города могли нормально передвигаться. Это касается и ограничений проезда по центральным улицам, платного въезда в центр и высокой стоимости парковки там.
Об этом в интервью Сегодня сообщил советник мэра Киева Максим Бахматов.
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“Если ты хочешь парковаться на Бессарабке, заплати 2, 3 или 5 евро в час! Бессарабка не является тем местом, куда киевляне приезжают ежедневно. Бросить тут машину на 10-15 минут – это уже серьезные проблемы для остальных участников дорожного движения. И зачем ехать на Бессарабку автомобилю из Житомира, если на Левый берег столицы можно проехать совершенно другим маршрутом, минуя центр города? Проезд по центральным улицам Киева должен быть жестко ограничен: платным въездом, высокой стоимостью парковки, или вообще быть закрытым по четным или нечетным дням”, – сказал Бахматов.
По его словам, власти должны использовать все возможности, чтобы город не загрязнялся и при этом по нему можно было спокойно передвигаться с точки зрения скорости городского трафика.
“Всего пять дней жесткого контроля, и мы видим, что полосы для общественного транспорта поехали. То есть, киевляне хотят выполнять правила дорожного движения, но им чуточку нужно помочь”, – уточнил советник мэра.
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