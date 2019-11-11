В Канаде разработали материал для "плаща-невидимки"

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Канадская камуфляжная компания Hyperstealth Biotechnology запатентовала технологию материала, преломляющего свет таким образом, что люди и предметы за ним становятся невидимыми.
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Материал, получивший название Quantum Stealth, в настоящее время все еще находится на стадии создания прототипа. Объекты, скрытые за материалом, не только невидимы для невооруженных глаз, материал также скрывает их от инфракрасных и ультрафиолетовых сканеров.
В отличие от традиционных камуфляжных материалов, которые ограничены конкретными условиями, такими как леса или пустыни, по словам разработчика, этот «плащ-невидимка» работает в любой обстановке и в любое время года.
«Материал преломляет свет подобно стакану с водой, когда ложка или соломинка внутри выглядят изогнутыми, – говорит разработчик Крамер Дезин. – Разница в том, что я понял, как сделать это с гораздо меньшим объемом и толщиной материала».
Однако остаются некоторые ограничения эффективности материала, так как он требует, чтобы субъект или объект находились на определенном расстоянии от материала – для того, чтобы оставатися невидимими. Эффект может быть более или менее убедительным, если смотреть под разными углами.
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