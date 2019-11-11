0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

В Канаде разработали материал для "плаща-невидимки"

В Канаде разработали материал для "плаща-невидимки"

Канадская камуфляжная компания Hyperstealth Biotechnology запатентовала технологию материала, преломляющего свет таким образом, что люди и предметы за ним становятся невидимыми.

Читайте также: Очки виртуальной реальности от Apple выйдут в 2020 году

Материал, получивший название Quantum Stealth, в настоящее время все еще находится на стадии создания прототипа. Объекты, скрытые за материалом, не только невидимы для невооруженных глаз, материал также скрывает их от инфракрасных и ультрафиолетовых сканеров.

В отличие от традиционных камуфляжных материалов, которые ограничены конкретными условиями, такими как леса или пустыни, по словам разработчика, этот «плащ-невидимка» работает в любой обстановке и в любое время года.

«Материал преломляет свет подобно стакану с водой, когда ложка или соломинка внутри выглядят изогнутыми, – говорит разработчик Крамер Дезин. – Разница в том, что я понял, как сделать это с гораздо меньшим объемом и толщиной материала».

Однако остаются некоторые ограничения эффективности материала, так как он требует, чтобы субъект или объект находились на определенном расстоянии от материала – для того, чтобы оставатися невидимими. Эффект может быть более или менее убедительным, если смотреть под разными углами.

По материалам Build Portal
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.