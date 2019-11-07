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Сколько придется платить за газ в ноябре потребителям из разных регионов

Сколько придется платить за газ в ноябре потребителям из разных регионов

Нафтогаз увеличил в ноябре стоимость газа для населения на 14,7% – до 4,899 тысячи гривен. Розничные цены на природный газ для населения по регионам также выросли в среднем на 12,57%.

Как сообщает портал ГазПравда, цены будут отличаться в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.

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Самую высокую цену на газ будут платить потребители:

  • ПАО «Николаевгаз» 7 091,00 грн/тыс куб. м;
  • АО “Ровногаз” 7085,00 грн / тыс куб. м;
  • ООО «Газовик» 7086,68 грн/тыс куб. м.

Меньше всего за газ будут платить потребители:

  • АО «Киевгаз» – 6 468,68 грн/тыс куб. м;
  • АО «Кременчуггаз» – 6 478,64 грн/тыс куб. м;
  • АО «Харьковгоргаз» – 6 537,32 грн/тыс куб. м.

Как сэкономить на коммуналке

Потребители, которые воспользовались программой «Газовый запас»:

  • получат выгоду – более 30 грн на тысяче кубометров.

Справка Finance.ua:

  • Акционная программа «Газовый запас» давала возможность потребителям приобрести до 25 тыс. кубометров газа на отопительный сезон по специальным, летним ценам – 5995,53 грн за 1 тыс. кубометров (с НДС, без учета стоимости транспортировки и распределения).
  • Программой воспользовались более 55 тыс украинских семей. Выкупленный в рамках услуги объем газа превышает 67 млн кубометров.
По материалам Finance.UA
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