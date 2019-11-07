Сколько придется платить за газ в ноябре потребителям из разных регионов

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Нафтогаз увеличил в ноябре стоимость газа для населения на 14,7% – до 4,899 тысячи гривен. Розничные цены на природный газ для населения по регионам также выросли в среднем на 12,57%.
Как сообщает портал ГазПравда, цены будут отличаться в зависимости от региона и соответствующего тарифа на распределение, который устанавливает НКРЭКУ, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.
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Самую высокую цену на газ будут платить потребители:
Меньше всего за газ будут платить потребители:
Потребители, которые воспользовались программой «Газовый запас»:
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