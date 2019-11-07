Samsung готовит необычно дешевый смартфон

Samsung вскоре презентует новый бюджетный телефон серии Galaxy A, модель Galaxy A01.

Этот гаджет уже получил свои первые сертификаты.

Слухи о Galaxy A01 впервые появились около двух месяцев назад, когда некоторые характеристики устройства были раскрыты в базе данных тестов Geekbench и в отчете индийского инсайдера, в котором говорилось, что устройство будет продаваться как Galaxy A5. Бенчмарк Geekbench раскрыл, что внутри будет процессор Snapdragon.

Galaxy A01 — это еще один телефон Samsung ODM. Это гаджеты, которые используют бренд Samsung, но производятся другой компанией. Например, Galaxy A10s производится компанией Jiaxing Yongrui Electron Technology в Китае, а A01 — компанией Huaqin Telecom в Шанхае, которая также производит устройства для Huawei.

Задача телефонов ODM для Samsung — снизить производственные затраты и предложить устройства по более низкой цене, хотя неясно, сколько будет стоить Galaxy A01, когда он выйдет на рынок.

Однако смартфон должен быть вполне доступным, исходя из его спецификаций. Сертификация FCC показывает, что устройство получит батарею на 3000 мАч и две задние камеры, а в тестах было замечено только 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, а в соответствии с предыдущим отчетом у него имеется 5,7-дюймовый экран.

Он появился на Geekbench с Android 10 на борту, что предполагает официальный запуск через несколько месяцев. Источники сообщают, что устройство будет доступно в синем, черном и красном цветах, хотя варианты цвета могут измениться.