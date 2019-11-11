Объем валютных депозитов населения в октябре увеличился

Прибыль банковского сектора в январе-сентябре в 4,4 раза превысила результат прошлого года и достигла 48,4 млрд грн, а из 76 действующих банков прибыльными были 66 учреждений.

Об этом сообщает НБУ.

Такие результаты банковского сектора связаны с высокой маржой в розничном сегменте и высокими комиссионными доходами банков.

Рентабельность капитала сектора составляет 38%.

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, увеличились на 3,6% до 528,605 млрд гривен на 1 ноября.

С начала года вклады населения в банках выросли на 5,4% с 501,7 млрд гривен.

Гривневые вклады населения в банках в октябре увеличились на 1,7% до 295,0 млрд гривен.

Объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце увеличился на 6,3% до 233,6 млрд гривен.

Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в октябре увеличились на 2,1% до 442,8 млрд гривен.

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