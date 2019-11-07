Киев проведет “перепись” устаревшего жилья

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На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы.
Об этом сообщает сайт Киевсовета.
Как отмечается, по состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3 тысяч домов, относящихся к так называемому «устаревшему жилому фонду».
«Вместе с тем, ориентировочно в городе Киеве непригодными для проживания или аварийными являются 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые «хрущевки», срок эксплуатации которых однозначно истек», – отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая.
Сроки. Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должен провести соответствующую инвентаризацию.
Для чего это необходимо. Для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилого фонда Киева.
Как должно проходить переселение:
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