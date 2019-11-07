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Киев проведет “перепись” устаревшего жилья

Киев проведет “перепись” устаревшего жилья

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о проведении инвентаризации устаревшего жилого фонда столицы.

Об этом сообщает сайт Киевсовета.

Как отмечается, по состоянию на 2018 год, по ориентировочным подсчетам Министерства регионального развития, на территории Киева находится более 3 тысяч домов, относящихся к так называемому «устаревшему жилому фонду».

«Вместе с тем, ориентировочно в городе Киеве непригодными для проживания или аварийными являются 9 млн квадратных метров такого жилья, то есть шестая часть домов. Основную массу объектов устаревшего жилого фонда составляют так называемые «хрущевки», срок эксплуатации которых однозначно истек», – отметила инициатор решения, депутат Киевсовета Ольга Балицкая.

В каком городе выгоднее сдавать жилье

Сроки. Предполагается, что исполнительный орган Киевсовета (КГГА) в течение двух месяцев должен провести соответствующую инвентаризацию.

Для чего это необходимо. Для прозрачного и эффективного процесса реконструкции или реновации устаревшего жилого фонда Киева.

Справка Finance.ua:

  • Реконструкции подлежат дома разной этажности и другие объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, техническое состояние которых не отвечает нормативному.
  • В Минрегионе сообщали, чтобы начать реконструкцию, нужно 100-процентное согласие жителей. Сейчас его предлагают уменьшить до 75%. Но лучший вариант – 50% плюс один.

Как должно проходить переселение:

  • сначала должен строиться пусковой дом, куда переселяются жители из 2-3 старых домов;
  • только после этого устаревшее жилье сносится и на его месте строится новое.
По материалам Finance.UA
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