Как платить за электричество через YASNO

Поставщик электроэнергии Киевские энергетические услуги провел ребрендинг и сменил свое название на YASNO.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

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В ноябре счета за электроэнергию киевляне получат от поставщика YASNO, но реквизиты для оплаты за электроэнергию и тарифы останутся без изменений.

Как можно оплатить электричество:

через личный кабинет на сайте YASNO или мобильное приложение(для Android и iOS;

с помощью платежных сервисов;

В личном кабинете YASNO можно:

контролировать расчеты (задолженность/переплату, показания счетчика);

формировать квитанции для оплаты за электроэнергию;

оплачивать онлайн;

делать сверки и получать акт сверки.

Поставщик YASNO также будет предлагать клиентам энергоэффективные наборы, солнечные панели для генерации электроэнергии и возможность зарабатывать на «зеленом тарифе», системы хранения энергии (домашние аккумуляторы), а также зарядные устройства для электромобилей, которые можно установить дома или в офисе.