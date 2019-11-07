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Как платить за электричество через YASNO

Как платить за электричество через YASNO

Поставщик электроэнергии Киевские энергетические услуги провел ребрендинг и сменил свое название на YASNO.

Об этом сообщается на сайте ДТЭК.

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В ноябре счета за электроэнергию киевляне получат от поставщика YASNO, но реквизиты для оплаты за электроэнергию и тарифы останутся без изменений.

Как можно оплатить электричество:

  • через личный кабинет на сайте YASNO или мобильное приложение(для Android и iOS;
  • с помощью платежных сервисов;

В личном кабинете YASNO можно:

  • контролировать расчеты (задолженность/переплату, показания счетчика);
  • формировать квитанции для оплаты за электроэнергию;
  • оплачивать онлайн;
  • делать сверки и получать акт сверки.

Как сэкономить на коммуналке

Поставщик YASNO также будет предлагать клиентам энергоэффективные наборы, солнечные панели для генерации электроэнергии и возможность зарабатывать на «зеленом тарифе», системы хранения энергии (домашние аккумуляторы), а также зарядные устройства для электромобилей, которые можно установить дома или в офисе.

По материалам Finance.UA
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