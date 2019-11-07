Ford может возродить ещё одну свою легендарную модель (фото)

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Ford рассматривает возможность возрождения модели Ford Capri, выпускавшейся в 1968-1986 годах. Об этом журналистам рассказал Амко Линартс, глава европейской дизайн-студии компании Ford.
С 1968 по 1986 год в Европе продали более 1,9 млн. экземпляров спорткупе Ford Capri. Это был эквивалент Ford Mustang для Старого Континента.
«Мы бы хотели опять выпускать такой автомобиль, как Capri, но он должен соответствовать времени. Такая новинка должна хорошо продаваться, а не существовать в единственном экземпляре для удовлетворения чувств дизайнера. Я поражен, сколько у компании Ford было автомобилей, которые можно возродить. Также нужно помнить и наши неудачные проекты», — сказал Линартс.
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