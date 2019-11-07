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Эксперты дали прогноз росту цен на ближайшие месяцы

Эксперты дали прогноз росту цен на ближайшие месяцы

В ноябре и декабре инфляция ускорится. По расчетам специалистов Нацбанка, рост цен за 2019 год составит 6,3%, то есть в ноябре и декабре может быть инфляция более чем по 1%.

Алексей Дорошенко уверен, что рост цен будет больше – 7-7,3%.

“Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепившаяся гривня”, – говорит Алексей Дорошенко.

По его словам, на ускорение инфляции также повлияет сезонное подорожание овощей и рост цен на природный газ и – как результат – на коммунальные услуги.

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Олег Пендзин говорит, что цены вырастут на 3% за два месяца.

“Инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет”, – уверен Пендзин.

Помимо сезонного удорожания борщевого набора, эксперт называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, а также осенний рост курса доллара до 26 грн/долл., что потянет за собой удорожание импорта – прежде всего это топливо, автомобили, бытовая техника, электроника.

По материалам Сегодня
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