Эксперты дали прогноз росту цен на ближайшие месяцы

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В ноябре и декабре инфляция ускорится. По расчетам специалистов Нацбанка, рост цен за 2019 год составит 6,3%, то есть в ноябре и декабре может быть инфляция более чем по 1%.
Алексей Дорошенко уверен, что рост цен будет больше – 7-7,3%.
“Цены растут сейчас более медленными темпами, чем при неизменном курсе, тем более при растущем. Инфляция снижается. Например, по итогам 2018 года она была 9,8%, до этого – 13,6%. Основной фактор, который обусловливает снижение инфляции, – это именно укрепившаяся гривня”, – говорит Алексей Дорошенко.
По его словам, на ускорение инфляции также повлияет сезонное подорожание овощей и рост цен на природный газ и – как результат – на коммунальные услуги.
Олег Пендзин говорит, что цены вырастут на 3% за два месяца.
“Инфляция за 2019 год составит более 9%, но до 10% не дотянет”, – уверен Пендзин.
Помимо сезонного удорожания борщевого набора, эксперт называет такие причины роста цен, как подорожание газа в отопительный сезон, а также осенний рост курса доллара до 26 грн/долл., что потянет за собой удорожание импорта – прежде всего это топливо, автомобили, бытовая техника, электроника.
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