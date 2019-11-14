В Украине запустят электронные доверенности

В ближайшее время в Украине могут запустить электронные нотариальные доверенности.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире “Завтрака с 1+1”.

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“Я надеюсь, что уже в этом году мы сможем ввести электронные доверенности. Можно будет отправить в электронной форме ее (доверенность – ред.) на любой e-mail и просто там, где надо показать. И не нужно тратить время и деньги на пересылку бумажных документов”, – заявил Дубилет.

По его словам, для этого проекта вообще не нужно никаких затрат.

“У нотариусов уже есть все оборудование, просто нужно дописать несколько строк в законе, убедиться в том, что те, кто берет доверенности, они будут принимать в электронной форме также, и это не сложно – проект будет работать”, – пояснил министр Кабмина.

Соответствующая услуга у нотариуса не будет стоить дороже.

“Мы прописываем в законе то, что когда нотариус делает нотариальную доверенность по желанию клиента он сможет бесплатно получить еще и электронную доверенность”.