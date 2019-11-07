ВР в первом чтении одобрила изменения в закон "О рынке электроэнергии"

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 “О внесении изменений в закон “О рынке электроэнергии”.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
За соответствующее решение проголосовали 295 народных депутатов.
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Что предусматривает законопроект:
Законопроект имеет целью:
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