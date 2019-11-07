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ВР в первом чтении одобрила изменения в закон "О рынке электроэнергии"

ВР в первом чтении одобрила изменения в закон "О рынке электроэнергии"

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2233 “О внесении изменений в закон “О рынке электроэнергии”.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

За соответствующее решение проголосовали 295 народных депутатов.

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Что предусматривает законопроект:

  • “Гарантированный покупатель” должен возмещать производителям разницу между доходами и расходами, возникшую при покупке электрической энергии по “зеленому” тарифу и по аукционной цене;
  • НКРЭКУ имеет право устанавливать предельные цены на рынке “на сутки вперед”, внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны до 1 июля 2023 года;
  • Предложения от производителей, которые принимает НКРЭКУ, не могут превышать предельные цены на рынке “на сутки вперед”, установленные им.

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Законопроект имеет целью:

  • урегулирование выполнения специальных обязанностей по покупке электрической энергии по “зеленому” тарифу;
  • недопущение неконтролируемого роста цен на электрическую энергию вследствие отсутствия эффективной конкуренции;
  • обеспечение теплоснабжения потребителей в отопительный период путем урегулирования вопроса работы ТЭЦ в новом рынке электрической энергии.

Справка Finance.ua:

  • Новая модель ввела понятие рынка двусторонних договоров, рынка “на сутки вперед”, внутрисуточного рынка, балансирующего рынка. Согласно ей, стоимость э/э для потребителей устанавливается в зависимости от рынка.
По материалам Finance.UA
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