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Цены на электроэнергию для промышленности снизились на 10% - бизнес-ассоциация

Цены на электроэнергию для промышленности снизились на 10% - бизнес-ассоциация

После запуска рынка электрической энергии цены на нее во многих областях страны снизились на 10-12%.

Об этом говорится в заявлении Комитета по развитию промышленности и инфраструктуры Союза украинских предпринимателей (СУП).

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“В Украине всегда были проблемы с монополизацией в энергетической отрасли. Это создавало и создает проблемы с конкурентоспособностью промышленных предприятий, работающих в Украине”, – говорится в сообщении.

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Снижение цен на электроэнергию является “первым шагом” в борьбе за “конкуренцию за инвестиции”. В СУП также подчеркнули важность улучшения условий подключения к электроэнергии.

Справка Finance.ua:

Тарифы на электроэнергию для населения:

Для населения, проживающего в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами):

  • за объем, потребленный до 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 0,90 грн за 1 кВт/ч;
  • за объем, потребленный свыше 100 кВт/ч электроэнергии в месяц – 1,68 грн за 1 кВт/ч.

Для населения, проживающего в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют системы централизованного теплоснабжения, тарифы разнятся в зависимости от периода.

По материалам Finance.UA
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